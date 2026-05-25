Одну из пещер в районе пропажи семьи Усольцевых пока не обследовали
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Одна из пещер в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, где пропала семья Усольцевых во время турпохода, до сих пор не была обследована. Две другие полости спасатели уже проверили, но людей там не обнаружили. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
«В радиусе исчезновения семьи Усольцевых установлено наличие трёх пещер, две из которых уже обследованы, но люди не обнаружены. Протяжённость ходов пещер достигает 70 метров, глубина — около 30 метров», — сообщили в следственном комитете.
Ранее спасатели обследовали шесть километров лесного массива в районе Кутурчинского Белогорья во время повторных поисков семьи Усольцевых. В районе деревни Кутурчин (Манско-Уярский округ) ведут поиски. Задействованы специалисты Красноярского и Дивногорского ПСО.
