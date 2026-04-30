Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 08:07

Отец убитой на Кубани девочки рассказал, что она не была знакома с преступником

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockPhotosArt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockPhotosArt

Отец 11-летней школьницы, убитой в посёлке Стрелка Краснодарского края, рассказал, что его дочь не была знакома с преступником. Об этом он сообщил в беседе с KP.RU.

По словам мужчины, в день исчезновения девочка сначала гуляла с подругой, а затем вместо привычного маршрута домой побежала обходным путём. Причины, по которым 31-летний житель соседнего посёлка расправился с ребёнком, остаются неизвестны.

«Что могло стать причиной убийства, мы даже не догадываемся. За что он её так», — сказал отец.

Казачий активист, психолог и продавец телефонов: Выяснилось, кем был убийца школьницы с Кубани

Напомним, девочка пропала 24 апреля — она ушла на прогулку и не вернулась. Через пять дней её нашли мёртвой. Экспертиза показала, что произошло убийство. В тот же день задержали подозреваемого, который полностью сознался в содеянном.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar