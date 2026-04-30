Отец убитой на Кубани девочки рассказал, что она не была знакома с преступником
Отец 11-летней школьницы, убитой в посёлке Стрелка Краснодарского края, рассказал, что его дочь не была знакома с преступником. Об этом он сообщил в беседе с KP.RU.
По словам мужчины, в день исчезновения девочка сначала гуляла с подругой, а затем вместо привычного маршрута домой побежала обходным путём. Причины, по которым 31-летний житель соседнего посёлка расправился с ребёнком, остаются неизвестны.
«Что могло стать причиной убийства, мы даже не догадываемся. За что он её так», — сказал отец.
Напомним, девочка пропала 24 апреля — она ушла на прогулку и не вернулась. Через пять дней её нашли мёртвой. Экспертиза показала, что произошло убийство. В тот же день задержали подозреваемого, который полностью сознался в содеянном.
