29 апреля, 08:41

Казачий активист, психолог и продавец телефонов: Выяснилось, кем был убийца школьницы с Кубани

Одиннадцатилетнюю школьницу из Краснодарского края задушили прямо в салоне автомобиля. В совершении этого тяжкого деяния признался 31-летний Александр Малиновский, которого правоохранители задержали спустя пять дней после исчезновения ребенка. Тело погибшей обнаружили недалеко от водоема, куда его выбросил преступник. Детали узнал SHOT.

Убийца 11-летней школьницы. Фото © Telegram / SHOT

Фигурант дела обладал дипломом педагога-психолога и активно вел общественную работу. Он занимал пост председателя отделения казачьей молодёжи Темрюкского района и курировал организацию детского досуга. Мужчина водил подопечных на молебны в храмы, устраивал театральные походы и экскурсионные поездки.

Однако в последние годы существование предполагаемого душегуба изменилось. Он устроился продавцом в салон сотовой связи, где консультировал покупателей. По словам близких, этот человек не имел судимостей, состоял в официальном браке и часто делился в интернете семейными снимками.

На допросе задержанный в деталях описал ужасающую расправу. Он встретил жертву в поселке Стрелка, заманил её в машину и повез в сторону хутора Белый. По пути следования злоумышленник совершил убийство, после чего попытался скрыться за пределами района, но был пойман.

Напомним, девочка вышла из дома 24 апреля около половины пятого вечера и не вернулась. На поиски вышли полиция и волонтёры «ЛизаАлерт». Спустя пять дней нашли её тело. Оказалось, что она была убита.

Обложка © Telegram / SHOT

Оксана Попова
