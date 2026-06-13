Любовь и нож: Назван ужасающий мотив убивших девочку подростков в Краснотурьинске

В Краснотурьинске 15-летнюю школьницу, по предварительным данным, убили после конфликта из-за обидных высказываний. Обвинение предъявлено двум подросткам 15 и 16 лет по статье об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По данным Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области, трагедия произошла вечером 12 июня на территории гаражного массива. Девочке нанесли несколько ножевых ранений, после чего юноши скрылись.

«Преступление совершено на почве возникшего между одним из фигурантов и девушкой конфликта из-за оскорбительных высказываний», — сообщили в ведомстве.

Мать погибшей рассказала, что перед трагедией дочь возобновила общение с подругой, с которой не разговаривала больше полугода. По её словам, причиной прежней ссоры был один из убийц — молодой человек этой подруги: он требовал прекратить общение, а после их расставания мог посчитать школьницу виновной. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

«А четыре дня назад девочка позвонила сама, извинялась и сказала: «Мне он не нужен, я с ним расстанусь. Я поняла, что ты моя лучшая подруга». Они снова начали общаться и гулять», — пояснила E1.RU Оксана.

Школьницу в крови нашли прохожие и вызвали скорую. Её доставили в больницу, однако спасти её не удалось.