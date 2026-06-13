14‑летнего мальчика убили ради пакета с продуктами в Башкирии

В Башкирии задержали 21-летнего местного жителя по делу об убийстве 14-летнего подростка. По данным регионального управления Следственного комитета России, нападение произошло днём 12 июня в селе Кандры Туймазинского района.

Видео © СУ СК России по Республике Башкортостан

По версии следствия, мужчина заметил школьника, который выходил из магазина с пакетом продуктов, и решил всё отнять.з Возле одного из домов на улице Нефтяников он напал на подростка, после чего скрылся с похищенным пакетом. Ребёнок умер.

«От полученных ранений несовершеннолетний вскоре скончался недалеко от места происшествия», — сообщили в СК.

Подозреваемого задержали в тот же день на улице. Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, изъяли орудие убийства и другие предметы, назначили судебные экспертизы, допрашивают очевидцев и свидетелей.

Сейчас решается вопрос об аресте фигуранта. Изначально дело возбудили по статье об убийстве, но в ходе расследования его действиям дадут оценку как убийству, сопряжённому с разбоем

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