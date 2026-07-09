В Таганроге экс-полицейский убил тестя, тёщу и бабушку жены и скрылся
В Таганроге (Ростовская область) 44-летний бывший сотрудник полиции убил тестя, тёщу и бабушку супруги. О случившемся сообщает SHOT.
Причиной расправы, по предварительным данным, стал бракоразводный процесс и споры вокруг нажитого добра. Мужчина напал на родственников с ножом и огнестрельным оружием.
Экс-полицейский, подозреваемый в убийстве тести, тёщи и бабушки супруги в Таганроге. Фото © SHOT
Злоумышленник зарезал тестя и застрелил родственниц из карабина «Сайга».
После содеянного фигурант не стал задерживаться на месте. Он уехал на машине в компании своего 69-летнего отца.
Предполагается, что оба могут быть вооружены. Причастность старшего мужчины к произошедшему сейчас устанавливается.
Известно, что ранее нападавший служил в органах внутренних дел. Бывшие коллеги утверждают: его уволили из-за сокрытия судимости, полученной в начале 2000-х.
Позже он руководил одной из автошкол города. Однако бизнес пошёл не по плану: десятки клиентов обратились с жалобами, заявив, что заплатили, но обучения так и не прошли.
У скрывшегося мужчины и его жены трое детей. Сейчас ведутся поиски подозреваемого.
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