В Таганроге экс-полицейский убил тестя, тёщу и бабушку жены и скрылся

В Таганроге (Ростовская область) 44-летний бывший сотрудник полиции убил тестя, тёщу и бабушку супруги. О случившемся сообщает SHOT.

Причиной расправы, по предварительным данным, стал бракоразводный процесс и споры вокруг нажитого добра. Мужчина напал на родственников с ножом и огнестрельным оружием.

Экс-полицейский, подозреваемый в убийстве тести, тёщи и бабушки супруги в Таганроге. Фото © SHOT

Злоумышленник зарезал тестя и застрелил родственниц из карабина «Сайга».

После содеянного фигурант не стал задерживаться на месте. Он уехал на машине в компании своего 69-летнего отца.

Предполагается, что оба могут быть вооружены. Причастность старшего мужчины к произошедшему сейчас устанавливается.

Известно, что ранее нападавший служил в органах внутренних дел. Бывшие коллеги утверждают: его уволили из-за сокрытия судимости, полученной в начале 2000-х.

Позже он руководил одной из автошкол города. Однако бизнес пошёл не по плану: десятки клиентов обратились с жалобами, заявив, что заплатили, но обучения так и не прошли.

У скрывшегося мужчины и его жены трое детей. Сейчас ведутся поиски подозреваемого.