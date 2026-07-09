В Хабаровском крае мужчина выстрелил в экс-жену из страха перед новой супругой

В Хабаровском крае мужчина выстрелил в бывшую супругу, чтобы сохранить новые отношения. Подробности истории раскрыли в региональном управлении СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошёл в посёлке Переяславка (район имени Лазо) в конце мая. 35-летний мужчина выпивал со своей экс-супругой. Во время застолья вспыхнула ссора, и хозяйка пригрозила рассказать его нынешней пассии, что их связь продолжается.

Гость уехал к себе в Могилёвку, но ночью проснулся в страхе перед разоблачением. Схватив в гараже гладкоствольное ружьё, он вернулся к дому бывшей жены. Увидев в освещённом проёме силуэт, злоумышленник выстрелил и, думая, что всё кончено, скрылся.

44-летняя женщина получила ранение в голову, но выжила — её успели привезти в больницу и прооперировать.

Пытаясь замести следы, стрелявший избавился от вещей в реке, а оружие спрятал в заброшенной постройке. На время следствия фигуранта поместили под стражу. Дело с обвинительным заключением уже ушло в суд района имени Лазо.