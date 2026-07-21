18-летняя звезда фильма «Годзилла против Конга» погибла в ДТП

Американская актриса Кэйли Хоттл, известная по роли глухой девочки в блокбастерах «Годзилла против Конга», трагически погибла в автомобильной аварии в штате Мэриленд, США. Ей было 18 лет.

Информацию о её смерти подтвердил отец, Джошуа Хоттл, в эмоциональном видео, опубликованном в Facebook*. По его словам, он получил сообщение о серьёзной аварии утром 21 июля и вскоре узнал, что сердце дочери остановилось по пути в больницу. Он летел из Техаса в Мэриленд, чтобы забрать её тело.

Кэйли родилась в Атланте в семье, где несколько поколений родственников были глухими, и с детства владела американским жестовым языком. Её актёрская карьера началась ещё в детстве, после появления в рекламе видеомессенджера для глухих, что позже привело к роли Джии — девушки, которая общается с Конгом через язык жестов в фильмах MonsterVerse («Вселенная монстров»).

Роль Джии принесла Хоттл международное признание и номинацию на премию Saturn Award в 2024 году. Помимо участия в франшизе про Годзиллу и Конга, она также появлялась в эпизоде перезапуска телесериала «Частный детектив Магнум» и работала над другим проектом, который был в подготовке на момент её смерти.

Ранее в возрасте 64 лет ушёл из жизни актёр и руководитель художественного театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием: в 2025 году у него был диагностирован рак лёгких с метастазами в головной мозг. Коллеги Поднозова, включая Сергея Жигунова, обращались к публике с просьбой о помощи и сборе средств на лечение актёра. Несмотря на тяжёлую болезнь, Поднозов оставался сильным и продолжал работать до последних дней.