«Не уберегли»: В Таиланде при загадочных обстоятельствах умер актёр из сериала «Первый отдел» Брейкин

В Таиланде трагически оборвалась жизнь российского актера Дмитрия Брейкина. Молодой артист, известный зрителям по проектам «Тайны следствия» и «Первый отдел», скончался на 28-м году жизни.

Трагедия произошла в ночь на 10 июля. По информации близких, он почувствовал недомогание, покинул компанию друзей и направился в бар, а затем в одиночестве отправился в сторону торгового центра. Около четырех часов утра его обнаружили прохожие в бессознательном состоянии.

Мать артиста, Татьяна, рассказала Аиф, что ещё до поездки сын жаловался на проблемы со здоровьем, в частности, на изжогу. По словам родительницы, «он не был здоров, когда полетел в Таиланд». Последний звонок перед инцидентом Дмитрий совершил знакомому в Санкт-Петербург.

Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти молодого человека врачам не удалось. Смерть стала шоком для коллег, которые характеризуют его как «талантливого и светлого человека». Окружающие вспоминают его безотказность и доброту.

Брейкин был выпускником Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. С 2020 года он входил в состав труппы Новгородского театра драмы имени Достоевского. В его творческой копилке насчитывалось 19 работ, включая ленты «Блиндаж», «Такси под прикрытием» и другие.

В мае артист делился планами на будущее, рассказывая подписчикам о начале работы над фильмом «Ханна», посвященном событиям Великой Отечественной войны. Сейчас родные занимаются вопросами репатриации тела на родину.

Мать тяжело переживает утрату: «Димка такой был у нас безотказный! Хороший парень, не уберегли мы его!». Обстоятельства гибели продолжают выясняться, а поклонники выражают соболезнования семье погибшего в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет умерла всемирно известная рок-певица Бонни Тайлер. Звезда скоропостижно скончалась в одной из больниц Португалии. Причиной смерти стала болезнь, от которой она проходила лечение. Бонни Тайлер запомнилась слушателям благодаря своему хриплому тембру голоса и оставила заметный след в истории мировой музыки.