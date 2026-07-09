Умерла Бонни Тайлер, исполнительница культового хита Total Eclipse of the Heart

В возрасте 75 лет скончалась всемирно известная рок-исполнительница Бонни Тайлер. Трагическое известие подтвердили западные СМИ, ссылаясь на официальные данные. Артистка оставила заметный след в истории мировой музыки, запомнившись миллионам слушателей благодаря своему узнаваемому хриплому тембру.

«С глубоким прискорбием семья и команда Бонни сообщают, что прошлой ночью Бонни неожиданно скончалась в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она проходила лечение», — говорится в сообщении на сайте певицы.

Бонни Тайлер (настоящее имя — Гейнор Хопкинс) — британская рок-певица, одна из самых узнаваемых исполнительниц в мире благодаря своему уникальному хриплому тембру голоса. В конце 1960-х годов она выступала под псевдонимом Шэрен Дэвис, а в середине 1970-х получила контракт с лейблом RCA Records, где продюсер Роджер Белл предложил ей сценическое имя Бонни Тайлер (вдохновленное актрисой Бонни Паркер).

Прорыв произошел в 1977 году с песней Lost in France, которая вошла в топ-10 британского чарта. Однако вскоре певице пришлось перенести операцию по удалению узелков на голосовых связках. Врачи запретили ей разговаривать несколько недель, но Гейнор нарушила предписание. В результате её голос приобрел ту самую знаменитую хрипотцу. Эта особенность стала её визитной карточкой после выхода мирового хита It’s a Heartache (1978). Наивысшего успеха певица достигла в начале 1980-х годов, начав сотрудничество с композитором Джимом Стайнманом. Альбом Faster Than the Speed of Night (1983) принес ей международную славу. В него вошёл Total Eclipse of the Heart — главный хит артистки, который возглавил чарты США, Великобритании и многих других стран. Летом 2025 года песня была перезаписана в танцевальной версии вместе с Дэвидом Гетто и Hypaton, а в январе 2026 года сингл преодолел отметку в 1 миллиард прослушиваний на платформе Spotify. Holding Out for a Hero (1984) — ещё один культовый трек, ставший саундтреком к фильму «Свободные» и мультфильму «Шрэк 2».

За свою карьеру Бонни Тайлер выпустила 18 студийных альбомов, суммарный тираж которых превышает 100 миллионов экземпляров. Среди значимых работ позднего периода — альбомы Rocks and Honey (2013), Between the Earth and the Stars (2019) и The Best Is Yet to Come (2021). В 2013 году она представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение» с песней Believe in Me, заняв 19-е место.

Ранее британский актёр Майкл Бирн, известный по ролям Геллерта Грин-де-Вальда в «Гарри Поттере и Дарах Смерти» и нацистского полковника Фогеля в «Индиане Джонсе», скончался 20 июня в возрасте 82 лет. За почти 60-летнюю карьеру он снялся в десятках фильмов, включая «Храброе сердце», «Завтра не умрёт никогда» и «Банды Нью-Йорка».