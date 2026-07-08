Умерла бывшая жена Вуди Аллена и звезда «Реквиема по мечте» Луиза Лассер

В возрасте 86 лет умерла американская актриса Луиза Лассер, известная по фильмам Вуди Аллена и драме «Реквием по мечте». Она ушла из жизни 6 июля у себя дома на Манхэттене. Подруга актрисы сообщила, что смерть была естественной.

Лассер родилась в Нью-Йорке в 1939 году. Она изучала политологию, но после университета ушла в театр, а в 1965 году дебютировала на ТВ в сериале «Доктора». В 1966 году вышла замуж за Вуди Аллена, но через три года они развелись. Несмотря на это, Лассер сохранила с режиссёром тёплые отношения. Аллен снял её в нескольких своих фильмах, включая «Хватай деньги и беги», «Бананы» и «Всё, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить».