Актёр из «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга» умер перед юбилеем

Актер Арташес Алексанян, известный российскому зрителю по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», скончался за неделю до 65-го дня рождения. Печальное известие сообщил близкий друг артиста Арутюн Богарян в соцсетях.

«Мой сердечный друг, эту печальную новость я узнал первым, но я [всё ещё] с нетерпением жду вашего звонка», — написал Богарян.

Арташес Алексанян родился 17 июля 1961 года. Он окончил ВГИК, где обучался в мастерской Армена Джигарханяна. За свою карьеру актер сыграл более чем в 30 проектах, среди которых фильмы «Гарегин Нжде», «Покер по правилам любви», «Ала Бала Ница» и «Русский ковчег». Он был удостоен звания заслуженного артиста Армении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ушла из жизни советская актриса театра и кино Алла Чернова. Артистка, которую называли любимицей Леонида Брежнева, скончалась в Мариинской больнице на 83-м году жизни. Родные решили похоронить её рядом с мужем на Комаровском кладбище. Супругом актрисы был режиссёр Леонид Менакер, троюродный брат Андрея Миронова.