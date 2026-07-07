Секундант Спасского в матче с Фишером Иво Ней умер в возрасте 94 лет

Советский и эстонский гроссмейстер Иво Ней скончался в возрасте 94 лет, сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE). Причины смерти не уточняются.

В заявлении FIDE отметили, что Ней был тренером чемпионок мира Ноны Гаприндашвили и Майи Чибурданидзе, а также секундантом Бориса Спасского в легендарном матче за звание чемпиона мира 1972 года против американца Бобби Фишера (8,5:12,5).

После 17-й партии Ней покинул Рейкьявик, объяснив это отпавшей необходимостью в его помощи. В 2016 году Спасский в интервью назвал Нея американским шпионом.

Гроссмейстер был восьмикратным чемпионом Эстонской ССР и участником четырёх чемпионатов СССР.

Напомним, Борис Спасский скончался в прошлом году. Ему было 88 лет.