«Был настроен на борьбу»: В Москве простились с десятым чемпионом мира по шахматам

В Преображенской церкви у храма Христа Спасителя в Москве простились с 10-м чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским. Мастер спорта СССР Феликс Черемесин рассказал на траурной церемонии, что скончавшийся гроссмейстер с детства предпочитал отступать от академической цепочки ходов в шахматной игре, и вспомнил, как в 1949 году играл с 12-летним Спасским на юношеском чемпионате.

Феликс Черемесин рассказал о Борисе Спасском. Видео © Telegram / Zvezdanews

«Чем он мне запомнился, как шахматист, что он был настроен на борьбу. Я тогда серьёзно относился к шахматам, но подход у меня был немножко академический. А Бориса уже тогда учили быть боевым, искать усложнения для противника, где нужно», — отметил шахматист в беседе с телеканалом «Звезда».

На церемонии зачитали соболезнования помощника президента РФ Владимира Мединского. Он отметил, что Спасский оставил яркий след в истории российских и мировых шахмат. Память о Борисе Васильевиче навсегда останется в наших сердцах, сказал Мединский.