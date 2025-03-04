«Был настроен на борьбу»: В Москве простились с десятым чемпионом мира по шахматам
В Преображенской церкви простились с 10-м чемпионом мира по шахматам Спасским
Борис Спасский. Обложка © wikipedia.org / Герхард Ханд
В Преображенской церкви у храма Христа Спасителя в Москве простились с 10-м чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским. Мастер спорта СССР Феликс Черемесин рассказал на траурной церемонии, что скончавшийся гроссмейстер с детства предпочитал отступать от академической цепочки ходов в шахматной игре, и вспомнил, как в 1949 году играл с 12-летним Спасским на юношеском чемпионате.
Феликс Черемесин рассказал о Борисе Спасском. Видео © Telegram / Zvezdanews
«Чем он мне запомнился, как шахматист, что он был настроен на борьбу. Я тогда серьёзно относился к шахматам, но подход у меня был немножко академический. А Бориса уже тогда учили быть боевым, искать усложнения для противника, где нужно», — отметил шахматист в беседе с телеканалом «Звезда».
На церемонии зачитали соболезнования помощника президента РФ Владимира Мединского. Он отметил, что Спасский оставил яркий след в истории российских и мировых шахмат. Память о Борисе Васильевиче навсегда останется в наших сердцах, сказал Мединский.
Напомним, 88-летний Борис Спасский ушёл из жизни 27 февраля. Десятый чемпион мира по шахматам будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Простятся с гроссмейстером сегодня, 4 марта, в Преображенской церкви. Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, когда в финальном матче в Москве одолел Тиграна Петросяна с результатом 12,5:10,5. Он удерживал титул вплоть до 1972 года.