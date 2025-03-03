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3 марта, 15:46

В реанимации скончался Джо Молланд, гитарист Джона Леннона и группы Badfinger

Джо Молланд. Обложка © Wikipedia / Эдди Янссенс

Джо Молланд. Обложка © Wikipedia / Эдди Янссенс

В субботу, 1 марта, в реанимации умер Джо Молланд, гитарист Джона Леннона и группы Badfinger. За карьеру он успел приложить руку к множеству легендарных песен. Некролог в его честь появился на портале BCB.

Молланд успел записаться с Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном. Основной его проект — рок-группа Badfinger, созданная в 1961-м. Бэнд продал около 15 000 000 пластинок, встал у истоков пауэр-попа и был под протекцией Пола Маккартни лично.

В 2005 году скончался последний участник оригинального состава Badfinger, помимо Молланда, Майк Гиббинс. Предыдущие коллеги покончили с собой в 1975 и 1983. Известно, что Молланд страдал от бактериальной инфекции на фоне диабета и пневмонии.

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Николай Рюмин
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