Умер автор музыки к песням Долиной, Кобзона и Аллегровой Адриан Корчинский

Скончался композитор Адриан Корчинский, автор музыки, которая стала визитной карточкой таких исполнителей, как Лариса Долина, Иосиф Кобзон и Ирина Аллегрова. Ему было 65 лет. Как сообщает SHOT, причиной трагической утраты стала гипертония.

По имеющимся сведениям, накануне вечера музыкант находился в своей квартире на Хамовническом Вале в Москве. В момент, когда он сидел за столом в компании супруги, внезапно потерял сознание. Приехавшие на вызов медики лишь подтвердили его смерть.

Адриан Корчинский был членом Союза композиторов России и лауреатом премии ЮНЕСКО. Он создавал музыку не только для песен таких звёзд, как Лариса Долина и Николай Караченцев, но и для различных программ на российских телеканалах, оставив заметный след в музыкальной культуре страны.