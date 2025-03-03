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Регион
3 марта, 06:38

Умер автор музыки к песням Долиной, Кобзона и Аллегровой Адриан Корчинский

Композитор Адриан Корчинский. Обложка © kino-teatr

Композитор Адриан Корчинский. Обложка © kino-teatr

Скончался композитор Адриан Корчинский, автор музыки, которая стала визитной карточкой таких исполнителей, как Лариса Долина, Иосиф Кобзон и Ирина Аллегрова. Ему было 65 лет. Как сообщает SHOT, причиной трагической утраты стала гипертония.

По имеющимся сведениям, накануне вечера музыкант находился в своей квартире на Хамовническом Вале в Москве. В момент, когда он сидел за столом в компании супруги, внезапно потерял сознание. Приехавшие на вызов медики лишь подтвердили его смерть.

Адриан Корчинский был членом Союза композиторов России и лауреатом премии ЮНЕСКО. Он создавал музыку не только для песен таких звёзд, как Лариса Долина и Николай Караченцев, но и для различных программ на российских телеканалах, оставив заметный след в музыкальной культуре страны.

Российский музыкант умер на автовокзале в Барнауле
Российский музыкант умер на автовокзале в Барнауле

А в первый день весны на 68-м году жизни скончался композитор и автор песен Юрий Мартынов. В числе исполнителей его сочинений были, например, Николай Караченцов, Филипп Киркоров, Людмила Зыкина и другие артисты.

Оксана Попова
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