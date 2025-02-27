Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский
10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Фото © Максим Григорьев/ТАСС
Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский скончался на 89-м году своей жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации шахмат России Андрея Филатова. Он назвал это большой утратой и выразил соболезнования родным и близким Спасского.
«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов», — сказал Филатов.
Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, когда в финальном матче в Москве одолел Тиграна Петросяна с результатом 12,5:10,5. Однако в 1972 году он не смог защитить свой титул, проиграв американскому мастеру Роберту Фишеру в Рейкьявике со счетом 8,5:12,5.
А накануне стало известно о кончине 39-летней Мишель Трахтенберг. Она известна по ролям в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница», а также по фильму «Евротур» и другим проектам. Тело актрисы было найдено утром в среду в престижном жилом комплексе One Columbus Place. Позднее выяснилось, что ей недавно была сделана операция по трансплантации печени. Врач объяснил неожиданную смерть Трахтенберг после этой операции. По его словам, не всё проходит так гладко.