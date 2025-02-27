Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский скончался на 89-м году своей жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации шахмат России Андрея Филатова. Он назвал это большой утратой и выразил соболезнования родным и близким Спасского.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов», — сказал Филатов.

Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, когда в финальном матче в Москве одолел Тиграна Петросяна с результатом 12,5:10,5. Однако в 1972 году он не смог защитить свой титул, проиграв американскому мастеру Роберту Фишеру в Рейкьявике со счетом 8,5:12,5.