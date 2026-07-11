Умер 25-летний игрок сборной ЮАР Джейден Адамс

На 26-м году жизни скончался полузащитник «Мамелоди Сандаунс» и сборной ЮАР Джейден Адамс. Причины смерти футболиста официально не раскрываются, сообщает портал Soccer Laduma.

Адамс принимал участие в текущем чемпионате мира в составе национальной команды. На его счету три матча на групповой стадии, но в игре 1/16 финала против Канады он на поле не выходил. Всего за сборную ЮАР он провёл девять встреч и отметился одним забитым мячом. Воспитанник клуба «Стелленбос» перешёл в «Мамелоди Сандаунс» в 2025 году. В минувшем сезоне 2025/26 в составе южноафриканской команды он стал победителем африканской Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник сборной Румынии и российской «Томи» Габриэль Мурешан скончался в возрасте 44 лет. Как подтвердила федерация футбола, причиной смерти стал несчастный случай — 8 июля он утонул в озере во время работы мэром коммуны Аполда, и, несмотря на попытки реанимации, спасти его не удалось. За карьеру Мурешан трижды выигрывал чемпионат Румынии с «ЧФР Клуж» и провёл девять матчей за сборную.