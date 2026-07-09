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9 июля, 10:42

Экс-футболист «Томи» и сборной Румынии Габриэль Мурешан погиб в 44 года

Габриэль Мурешан. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Габриэль Мурешан. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

В возрасте 44 лет скончался экс-полузащитник сборной Румынии и российской «Томи» Габриэль Мурешан. Трагическую новость подтвердили в национальной футбольной федерации.

«Румынская футбольная федерация с глубокой скорбью сообщает о кончине Габриэля Мурешана в возрасте 44 лет, бывшего игрока сборной Румынии и двукратного чемпиона страны в составе «ЧФР Клуж», — указано в сообщении федерации.

По данным СМИ, причиной смерти стал несчастный случай: 8 июля Мурешан, занимавший пост мэра коммуны Аполда, утонул в местном озере. Несмотря на попытки медиков реанимировать его, спасти бывшего футболиста не удалось. За свою карьеру Мурешан трижды становился чемпионом Румынии в составе «ЧФР Клуж» и провёл девять игр за национальную сборную.

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Наталья Демьянова
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