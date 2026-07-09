Экс-футболист «Томи» и сборной Румынии Габриэль Мурешан погиб в 44 года

В возрасте 44 лет скончался экс-полузащитник сборной Румынии и российской «Томи» Габриэль Мурешан. Трагическую новость подтвердили в национальной футбольной федерации.

«Румынская футбольная федерация с глубокой скорбью сообщает о кончине Габриэля Мурешана в возрасте 44 лет, бывшего игрока сборной Румынии и двукратного чемпиона страны в составе «ЧФР Клуж», — указано в сообщении федерации.

По данным СМИ, причиной смерти стал несчастный случай: 8 июля Мурешан, занимавший пост мэра коммуны Аполда, утонул в местном озере. Несмотря на попытки медиков реанимировать его, спасти бывшего футболиста не удалось. За свою карьеру Мурешан трижды становился чемпионом Румынии в составе «ЧФР Клуж» и провёл девять игр за национальную сборную.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев умер в возрасте 88 лет. Причины ухода из жизни не раскрываются. В федерации выразили соболезнования родным и близким специалиста. Там отметили, что Кудрявцев был человеком, полностью посвятившим себя фигурному катанию, а также подчеркнули его значимый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов.