Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России. Причины смерти не уточняются.

В федерации выразили соболезнования родным и близким Виктора Николаевича. Там отметили, что он был выдающимся человеком, спортсменом и тренером, который полностью посвятил себя фигурному катанию и служению этому виду спорта. Его вклад и память о нём, как подчеркнули в федерации, останутся в сердцах коллег и учеников.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по велоспорту Евгений Барымов скончался на 91-м году жизни. Барымов считался одним из заметных специалистов отечественного велоспорта и за свою карьеру подготовил не одно поколение спортсменов высокого уровня. Большая часть его профессионального пути была связана с армейским клубом.