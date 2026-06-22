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22 июня, 18:40

Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев

Обложка © ТАСС/Sport-Express/Федор Успенский

Обложка © ТАСС/Sport-Express/Федор Успенский

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России. Причины смерти не уточняются.

В федерации выразили соболезнования родным и близким Виктора Николаевича. Там отметили, что он был выдающимся человеком, спортсменом и тренером, который полностью посвятил себя фигурному катанию и служению этому виду спорта. Его вклад и память о нём, как подчеркнули в федерации, останутся в сердцах коллег и учеников.

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Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по велоспорту Евгений Барымов скончался на 91-м году жизни. Барымов считался одним из заметных специалистов отечественного велоспорта и за свою карьеру подготовил не одно поколение спортсменов высокого уровня. Большая часть его профессионального пути была связана с армейским клубом.

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Николь Вербер
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