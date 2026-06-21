Заслуженный тренер России по велоспорту Барымов умер в 90 лет

На 91-м году жизни скончался Евгений Барымов — мэтр отечественного велоспорта, воспитавший не одно поколение чемпионов. Его уход подтвердили в пресс-службе профильной федерации.

Почти вся профессиональная карьера специалиста была связана с армейским клубом. Именно в ЦСКА в полной мере раскрылся его педагогический талант: подопечные Барымова десятками получали звания мастеров международного класса и побеждали на всесоюзных стартах.

Самыми яркими звёздами в списке его учеников стали Виталий Петраков, взявший золото Олимпиады-80, и Денис Дмитриев, завоевавший бронзу на Играх в Рио-де-Жанейро. Наставник всегда требовал от спортсменов максимальной самоотдачи и сам шёл к вершинам, преодолевая все сложности тренерского ремесла.

Коллеги и воспитанники уже выразили соболезнования родным покойного. Федерация назвала его уход невосполнимой потерей для всего российского велоспорта.

Ранее в Белоруссии на 68-м году жизни скончался серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года по стрельбе из лука Борис Исаченко, которого в управлении спорта назвали легендой и наставником, воспитавшим многих выдающихся лучников. Его имя навсегда вписано в историю этого вида спорта.