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21 июня, 14:25

Заслуженный тренер России по велоспорту Барымов умер в 90 лет

Обложка © Telegram / Федерация велосипедного спорта России

Обложка © Telegram / Федерация велосипедного спорта России

На 91-м году жизни скончался Евгений Барымов — мэтр отечественного велоспорта, воспитавший не одно поколение чемпионов. Его уход подтвердили в пресс-службе профильной федерации.

Почти вся профессиональная карьера специалиста была связана с армейским клубом. Именно в ЦСКА в полной мере раскрылся его педагогический талант: подопечные Барымова десятками получали звания мастеров международного класса и побеждали на всесоюзных стартах.

Самыми яркими звёздами в списке его учеников стали Виталий Петраков, взявший золото Олимпиады-80, и Денис Дмитриев, завоевавший бронзу на Играх в Рио-де-Жанейро. Наставник всегда требовал от спортсменов максимальной самоотдачи и сам шёл к вершинам, преодолевая все сложности тренерского ремесла.

Коллеги и воспитанники уже выразили соболезнования родным покойного. Федерация назвала его уход невосполнимой потерей для всего российского велоспорта.

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Дарья Денисова
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