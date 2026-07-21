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21 июля, 13:46

Умер актёр Дмитрий Поднозов

Обложка © VK / Особняк.Театр

Обложка © VK / Особняк.Театр

Умер актёр, руководитель художественного театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Ему было 64 года.

«Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А ещё он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вёл театр и нас всех за собой», — говорится в некрологе на странице театра.

В последние годы артист страдал от онкологического заболевания. В 2025 году у звезды «Тайн следствия» и «Мажора» выявили рак лёгких с метастазами в головной мозг. После этого его коллега Сергей Жигунов обратился к подписчикам и призвал помочь со срочным сбором средств на лечение артиста. В театре добавили, что это был очень тяжёлый путь, но Поднозов оставался сильным до самого конца.

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Дмитрий Поднозов известен по фильмам и сериалам «Пророк. История Александра Пушкина», «Мажор», «Духless 2», «Тайны следствия», «Ледокол», «Чернобыль». В 2018 году картина «Сердце мира» с его участием получила гран-при фестиваля «Кинотавр».

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Александра Вишнякова
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