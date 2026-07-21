Ушёл из жизни мастер «тихой» красоты, художник Владимир Пименов

Владимир Сергеевич Пименов покинул этот мир 20 июля 2026 года. Народный художник Российской Федерации и член-корреспондент академии художеств ушел из жизни в возрасте 85 лет. Смерть наступила в его родном Зарайске, который мастер называл главным источником своего вдохновения. Трагическую новость сообщила пресс-служба Российской академи художеств.

Творчество Пименова представляет собой искренний рассказ о красоте российской глубинки. Живописец умел находить значимое в обыденном пейзаже средней полосы. В каждой картине чувствуется верность простоте и глубокое уважение к родному краю. Он создавал целостные образы мест, наделенных памятью.

Путь в искусстве начался в Рязанском училище, а продолжился во ВГИКе. Ранним этапом стала анимация: вместе с Ларисой Зеневич он снял фильм «Мальчик и птица». Опыт работы режиссером на студии «Беларусьфильм» обогатил его станковую графику. Художник научился тонко чувствовать композицию и ритм кадра уже в 1970-е годы.

Одной из главных тем стал сам Зарайск и его окрестности. Важной вехой считается портретная галерея семьи Новинских, созданная в 2002–2009 годах. Эту уникальную серию работ, запечатлевшую четыре поколения, автор передал в Московский музей современного искусства. Полотна также хранятся в музее «Зарайский кремль».

Его произведения отличаются сдержанной, но наполненной светом палитрой. Мастер последовательно развивал традиции реалистической школы. При этом он избегал ложного пафоса, сохраняя подлинное чувство и лирическую интонацию. Эта честность находила живой отклик у зрителей разных поколений.

За свои достижения он был удостоен ордена Дружбы и золотой медали РАХ. Его работы входят в собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина и музеев Индии, Германии и Польши. Что касается дальнейших планов, фонды планируют масштабную ретроспективу мастера в 2027 году. Она объединит полотна из государственных запасников и частных коллекций.

Ранее умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов, ему было 67 лет. Широкую известность ему принесла мистификация «Ленин — гриб», созданная вместе с музыкантом Сергеем Курёхиным: в передаче «Пятое колесо» авторы с серьёзным видом уверяли, будто вождь употреблял галлюциногенные грибы и сам в итоге превратился в гриб. Печальное известие подтвердил приёмный сын телеведущего.