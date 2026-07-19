В 71 год умер музыкальный журналист и летописец русского рока Андрей Бурлака

В Петербурге ушёл из жизни музыкальный журналист и летописец рок-музыки Андрей Бурлака. О его смерти на 71-м году жизни сообщил артист Максим Тесли.

По словам Тесли, Бурлака занимался рок-журналистикой в те годы, когда русский рок был по-настоящему важен, а сама эта деятельность воспринималась лишь как узкое хобби. Он сумел превратить увлечение в профессию и преуспел в этом.

Артист подчеркнул, что никто не разбирался в этой музыке глубже Бурлаки. Его трёхтомная энциклопедия «Популярная музыка в Ленинграде — Петербурге. 1965-2005» заслуживает стать настольной книгой для каждого профильного журналиста.

Вспоминая личные встречи, Тесли рассказал о шутке, родившейся летом 2015 года, когда Бурлака мгновенно опознал его и Феликса как участников групп. А последний раз они виделись полгода назад на юбилее группы «Мифы», где кто-то из организаторов не узнал легендарного хроникёра.

Бурлака создал и возглавлял сайты Rock-n-roll.ru и официальный портал Ленинградского рок-клуба. Его трёхтомник навсегда останется фундаментальным памятником целой культурной эпохе.

А накануне умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов, ему было 67 лет. Широкую известность ему принесла мистификация «Ленин — гриб», созданная вместе с музыкантом Сергеем Курёхиным: в передаче «Пятое колесо» авторы с серьёзным видом уверяли, будто вождь употреблял галлюциногенные грибы и сам в итоге превратился в гриб. Печальное известие подтвердил приёмный сын телеведущего.