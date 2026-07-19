Басистка группы L7 Дженнифер Финч умерла от рака мозга в 59 лет

Басистка американской панк-группы L7 Дженнифер Финч ушла из жизни после длительной борьбы с раком мозга, ей было 59 лет. Трагическим известием поделились участники коллектива в соцсети. Финч какое-то время скрывала болезнь, но когда врачи оказались бессильны, она нашла в себе силы рассказать об онкологии.

«Она долго и мужественно боролась с раком мозга. Её любили множество замечательных друзей, коллег-музыкантов и поклонников по всему миру. Мы любим тебя, Дженнифер», — сказано в тексте L7.

До этого, в 2011 году, басистка уже лечилась от рака щитовидной железы. Но рецидивы повторялись. В последие годы артистке пришлось отказаться от концертов из-за тяжёлого состояния. В группу Финч пришла в 1987 году и застала самый яркий период творчества музыкантов. В её карьрере был перерыв, но в 2015 году басистка вернулась к коллегам по сцене.

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