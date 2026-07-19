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19 июля, 09:23

«Серёжа был очень плох»: Названа причина смерти автора советского мема «Ленин — гриб»

Причиной смерти автора мема «Ленин — гриб» Шолохова стала болезнь

Обложка © ТАСС / Шамуков Руслан

Обложка © ТАСС / Шамуков Руслан

Российский журналист и телеведущий, автор советского мема «Ленин — гриб» Сергей Шолохов скончался после продолжительной болезни. О причине его смерти сообщили в окружении ведущего передачи «Тихий дом».

«Серёжа был очень плох в последние годы. Он долго болел», — рассказала собеседница ТАСС.

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О смерти Шолохова 18 июля сообщил его пасынок, шоумен Всеволод Москвин. Журналисту было 67 лет. Сергей Шолохов получил известность как автор и ведущий телевизионных программ о культуре. Он работал в СМИ с 1980-х годов, был одним из заметных представителей отечественного телевидения. Последние годы жизни телеведущий провёл в борьбе с тяжёлым заболеванием. А в июле 2022 года Шолохов пережил потерю супруги — писательница и литературный критик Татьяна Москвина умерла от осложнений после операции.

Последние годы жизни телеведущий провёл в борьбе с тяжёлым заболеванием. Незадолго до его ухода Шолохов также пережил потерю супруги — писательница и литературный критик Татьяна Москвина умерла в июле 2022 года после осложнений, возникших после операции.

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Андрей Бражников
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