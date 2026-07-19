«Серёжа был очень плох»: Названа причина смерти автора советского мема «Ленин — гриб»

Российский журналист и телеведущий, автор советского мема «Ленин — гриб» Сергей Шолохов скончался после продолжительной болезни. О причине его смерти сообщили в окружении ведущего передачи «Тихий дом».

«Серёжа был очень плох в последние годы. Он долго болел», — рассказала собеседница ТАСС.

О смерти Шолохова 18 июля сообщил его пасынок, шоумен Всеволод Москвин. Журналисту было 67 лет. Сергей Шолохов получил известность как автор и ведущий телевизионных программ о культуре. Он работал в СМИ с 1980-х годов, был одним из заметных представителей отечественного телевидения. Последние годы жизни телеведущий провёл в борьбе с тяжёлым заболеванием. А в июле 2022 года Шолохов пережил потерю супруги — писательница и литературный критик Татьяна Москвина умерла от осложнений после операции.

Последние годы жизни телеведущий провёл в борьбе с тяжёлым заболеванием. Незадолго до его ухода Шолохов также пережил потерю супруги — писательница и литературный критик Татьяна Москвина умерла в июле 2022 года после осложнений, возникших после операции.