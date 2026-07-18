Умер создатель мема «Ленин — гриб» журналист Сергей Шолохов

Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет. Он получил широкую известность благодаря мему «Ленин — гриб». Этот проект мужчина создал совместно с музыкантом Сергеем Курёхиным.

Информацию о кончине подтвердил пасынок телеведущего. Точную причину смерти родственники не называют. Однако знакомые отмечают резкое ухудшение здоровья Шолохова. Мужчина плохо выглядел и часто болел после кончины супруги несколько лет назад.

Карьера Шолохова на Ленинградском телевидении началась в 1987 году. Тогда он занял должность редактора отдела кино. Настоящую популярность ему принесла передача «Пятое колесо». В 1991 году мужчина снял один из выпусков совместно с Сергеем Курёхиным. Этот ролик превратился в легендарный мем «Ленин — гриб». Авторы программы с абсолютно серьёзным видом выдали миф за чистую правду. Они утверждали, будто вождь употреблял галлюциногенные грибы в огромных количествах и сам в итоге превратился в гриб. Такая мистификация вызвала мощный общественный резонанс.

В дальнейшем журналист вёл передачу «Тихий дом». Программа рассказывала о кино и культуре. Также мужчина освещал крупные мировые кинофестивали и занимался продюсированием документальных картин.

Ранее в возрасте 79 лет умерла Светлана Маслякова. Женщина работала режиссёром программы КВН и являлась вдовой многолетнего ведущего шоу Александра Маслякова. Сам Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года. Легендарный телеведущий и президент Международного союза КВН проиграл продолжительную борьбу с раком лёгких в возрасте 83 лет.