Умерла вдова Александра Маслякова
Светлана и Александр Масляковы. Фото © ТАСС /Прокофьев Вячеслав
На 79-м году жизни скончалась режиссер программы КВН, вдова её многолетнего ведущего Александра Маслякова Светлана Маслякова.
«Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам. Мы будем помнить ее всегда», — говорится в сообщении международного клуба.
Самого Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года. Легендарный ведущий и президент Международного союза КВН скончался на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких. Последние полгода ему было особенно трудно разговаривать и даже дышать, сказались последствия коронавируса, которым мэтр переболел дважды.
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