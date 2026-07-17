Умерла вдова Александра Маслякова

Самого Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года. Легендарный ведущий и президент Международного союза КВН скончался на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких. Последние полгода ему было особенно трудно разговаривать и даже дышать, сказались последствия коронавируса, которым мэтр переболел дважды.