Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 12:54

Умерла вдова Александра Маслякова

Светлана и Александр Масляковы. Фото © ТАСС /Прокофьев Вячеслав

Светлана и Александр Масляковы. Фото © ТАСС /Прокофьев Вячеслав

На 79-м году жизни скончалась режиссер программы КВН, вдова её многолетнего ведущего Александра Маслякова Светлана Маслякова.

«Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам. Мы будем помнить ее всегда», — говорится в сообщении международного клуба.
Александр Масляков посмертно удостоен награды на церемонии в Москве
Александр Масляков посмертно удостоен награды на церемонии в Москве

Самого Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года. Легендарный ведущий и президент Международного союза КВН скончался на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких. Последние полгода ему было особенно трудно разговаривать и даже дышать, сказались последствия коронавируса, которым мэтр переболел дважды.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Утраты
  • квн
  • Александр Масляков
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar