Александр Масляков посмертно удостоен награды на церемонии в Москве
Александру Маслякову посмертно присуждена премия имени Лысенко
Александр Масляков. Обложка © Kremlin.ru
В Москве состоялась церемония вручения премии имени Анатолия Лысенко, приуроченная ко дню его рождения. В номинации «За выдающиеся заслуги перед отечественным телевидением» наградили многолетнего телеведущего КВН Александра Маслякова. Премия присуждена посмертно.
Памятную статуэтку получил его сын — Александр Масляков-младший. Он отметил, что с годами становится яснее, почему отец действовал именно так, как действовал. Некоторые решения, которые раньше казались спорными или слишком эмоциональными, теперь воспринимаются иначе. По словам Маслякова-младшего, многое, что раньше вызывало вопросы, со временем начинает обретать смысл.
Премия имени Анатолия Григорьевича Лысенко «Просветитель. Созидатель. Творец» учреждена Фондом поддержки культурных и просветительских проектов «Фонд Анатолия Лысенко». Её цель состоит в том, чтобы отмечать и поощрять деятелей культуры, искусства, медиа и просветительской деятельности за выдающиеся достижения и вклад в поддержку и развитие будущих поколений.
Напомним, что Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Телеведущему было 82 года. Прощание состоялось 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили мэтра на Новодевичьем кладбище.