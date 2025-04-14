Александр Масляков посмертно удостоен награды на церемонии в Москве

Памятную статуэтку получил его сын — Александр Масляков-младший. Он отметил, что с годами становится яснее, почему отец действовал именно так, как действовал. Некоторые решения, которые раньше казались спорными или слишком эмоциональными, теперь воспринимаются иначе. По словам Маслякова-младшего, многое, что раньше вызывало вопросы, со временем начинает обретать смысл.