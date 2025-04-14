Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 19:27

Александр Масляков посмертно удостоен награды на церемонии в Москве

Александру Маслякову посмертно присуждена премия имени Лысенко

Александр Масляков. Обложка © Kremlin.ru

Александр Масляков. Обложка © Kremlin.ru

В Москве состоялась церемония вручения премии имени Анатолия Лысенко, приуроченная ко дню его рождения. В номинации «За выдающиеся заслуги перед отечественным телевидением» наградили многолетнего телеведущего КВН Александра Маслякова. Премия присуждена посмертно.

Памятную статуэтку получил его сын — Александр Масляков-младший. Он отметил, что с годами становится яснее, почему отец действовал именно так, как действовал. Некоторые решения, которые раньше казались спорными или слишком эмоциональными, теперь воспринимаются иначе. По словам Маслякова-младшего, многое, что раньше вызывало вопросы, со временем начинает обретать смысл.

Премия имени Анатолия Григорьевича Лысенко «Просветитель. Созидатель. Творец» учреждена Фондом поддержки культурных и просветительских проектов «Фонд Анатолия Лысенко». Её цель состоит в том, чтобы отмечать и поощрять деятелей культуры, искусства, медиа и просветительской деятельности за выдающиеся достижения и вклад в поддержку и развитие будущих поколений.

В Москве открыли наследственное дело после смерти ведущего КВН Маслякова
В Москве открыли наследственное дело после смерти ведущего КВН Маслякова

Напомним, что Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Телеведущему было 82 года. Прощание состоялось 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили мэтра на Новодевичьем кладбище.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Александр Масляков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar