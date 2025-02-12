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12 февраля, 07:58

В Москве открыли наследственное дело после смерти ведущего КВН Маслякова

Александр Масляков. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Александр Масляков. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

В Москве открыли наследственное дело после смерти легендарного телеведущего Александра Маслякова. Об этом сообщила юрист Надежда Швачко.

«По наследству переходят не только права на вещи и имущество, принадлежавшие наследодателю на день его смерти, но и имущественные права и обязанности», — приводит РИА «Новости» слова Швачко.

Напомним, что Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Телеведущему было 82 года. Прощание состоялось 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили мэтра на Новодевичьем кладбище. Проститься с Масляковым пришли близкие, друзья, многие коллеги, ученики и поклонники.

Семья Маслякова подала заявление в полицию после разрушения могилы телеведущего
Семья Маслякова подала заявление в полицию после разрушения могилы телеведущего
Дарья Нарыкова
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