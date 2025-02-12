В Москве открыли наследственное дело после смерти ведущего КВН Маслякова

В Москве открыли наследственное дело после смерти легендарного телеведущего Александра Маслякова. Об этом сообщила юрист Надежда Швачко.

«По наследству переходят не только права на вещи и имущество, принадлежавшие наследодателю на день его смерти, но и имущественные права и обязанности», — приводит РИА «Новости» слова Швачко.