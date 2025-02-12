В Москве открыли наследственное дело после смерти ведущего КВН Маслякова
Александр Масляков. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
В Москве открыли наследственное дело после смерти легендарного телеведущего Александра Маслякова. Об этом сообщила юрист Надежда Швачко.
«По наследству переходят не только права на вещи и имущество, принадлежавшие наследодателю на день его смерти, но и имущественные права и обязанности», — приводит РИА «Новости» слова Швачко.
Напомним, что Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Телеведущему было 82 года. Прощание состоялось 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили мэтра на Новодевичьем кладбище. Проститься с Масляковым пришли близкие, друзья, многие коллеги, ученики и поклонники.