Киновед рассказал, как появился советский мем «Ленин — гриб»

В 1991 году в эфире ленинградского телевидения появился один из самых известных розыгрышей эпохи перестройки — теория «Ленин — гриб». Киновед, режиссёр и продюсер Сергей Шолохов рассказал ИС «Вести», как вместе с музыкантом Сергеем Курёхиным создавал эту знаменитую мистификацию для программы «Пятое колесо».

Авторы сюжета подали абсурдную версию в форме серьёзного исследования: в эфире они рассуждали о свойствах грибов, экологии и якобы исторических фактах, постепенно подводя зрителей к выводу, что Владимир Ленин был не человеком, а грибом. По словам Шолохова, одним из элементов «доказательной базы» стало сравнение структуры броневика, с которого выступал Ленин, со строением грибницы мухомора.

«Ленин особенно любил мухоморы. В каком-то письме Розе Люксембург, кажется, он написал: «Вчера объелся мухоморов. Это было здорово...» — с юмором вспоминал Шолохов.

Он отметил, что вместе с братом Алексеем подготовил плакаты, которые также использовали в программе. Дополнительный эффект создавали архивные кадры, в том числе фрагменты фильмов с участием Ленина, которые в рамках мистификации выглядели как подтверждение выдуманной теории.

«Мы также обнаружили, что структура броневика совпадает со структурой грибницы. И два плаката, которые я составил вместе со своим братом Алексеем, украсили доказательную базу теории», — рассказал киновед ИС «Вести».