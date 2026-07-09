Киновед рассказал, как появился советский мем «Ленин — гриб»
Обложка © youtube/Vladimir «Baron Pampa don Bau» B
В 1991 году в эфире ленинградского телевидения появился один из самых известных розыгрышей эпохи перестройки — теория «Ленин — гриб». Киновед, режиссёр и продюсер Сергей Шолохов рассказал ИС «Вести», как вместе с музыкантом Сергеем Курёхиным создавал эту знаменитую мистификацию для программы «Пятое колесо».
Авторы сюжета подали абсурдную версию в форме серьёзного исследования: в эфире они рассуждали о свойствах грибов, экологии и якобы исторических фактах, постепенно подводя зрителей к выводу, что Владимир Ленин был не человеком, а грибом. По словам Шолохова, одним из элементов «доказательной базы» стало сравнение структуры броневика, с которого выступал Ленин, со строением грибницы мухомора.
«Ленин особенно любил мухоморы. В каком-то письме Розе Люксембург, кажется, он написал: «Вчера объелся мухоморов. Это было здорово...» — с юмором вспоминал Шолохов.
Он отметил, что вместе с братом Алексеем подготовил плакаты, которые также использовали в программе. Дополнительный эффект создавали архивные кадры, в том числе фрагменты фильмов с участием Ленина, которые в рамках мистификации выглядели как подтверждение выдуманной теории.
«Мы также обнаружили, что структура броневика совпадает со структурой грибницы. И два плаката, которые я составил вместе со своим братом Алексеем, украсили доказательную базу теории», — рассказал киновед ИС «Вести».
Владимир Ленин десятилетиями воспринимался исключительно как строгий и бескомпромиссный политический лидер, полностью посвятивший себя революционной деятельности. Однако за образом вождя мирового пролетариата скрывался человек со своими чувствами, привязанностями и личными переживаниями. В советской историографии Ленина часто представляли как аскета, для которого не существовало ничего важнее борьбы за идею. О личной стороне его жизни говорили значительно меньше, создавая образ человека, отрешённого от обычных человеческих эмоций. О том, каким был один из самых известных политических деятелей XX века вне официального образа и какие детали его личной жизни долго оставались в тени, — в материале Life.ru.
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