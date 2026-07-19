«Он был великолепный»: Коллеги шокированы смертью автора мема «Ленин — гриб»

Телеведущий и журналист Сергей Шолохов, известный по передаче «Тихий дом», был одним из самых заметных авторов российского телевидения. Его вклад в профессию вспомнил в беседе с изданием «Абзац» телеобозреватель Александр Мельман, комментируя смерть автора мема «Ленин — гриб».

По словам коллеги, в эпоху перестройки и в 1990-е годы Шолохов занимал особое место на экране. Он создал программы «Пятое колесо» и стал соавтором знаменитой шутки «Ленин-гриб». Мельман отметил, что журналист умел работать в кадре без лишней демонстративности. Его кинорепортажи с фестивалей отличались тонкостью, профессионализмом, искромётностью и необычной подачей.

«Он умел делать классные эксклюзивы, встречался на фестивалях со всеми мировыми режиссёрами и умел так импровизировать эти интервью», — рассказал телеобозреватель.

По словам Мельмана, Шолохов сохранял свой стиль и в разговорах с известными людьми, создавая особую атмосферу вокруг интервью. Начиная с 2000-х годов телеведущий практически исчез из эфира. Коллега признался, что со временем имя журналиста стало реже звучать, однако его работы остаются важной частью истории телевидения.

«Это был великолепный, очень значимый, очень классный журналист и человек того времени», — подчеркнул Мельман.

Напомним, журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет. Он получил широкую известность благодаря мему «Ленин — гриб». Этот проект мужчина создал совместно с музыкантом Сергеем Курёхиным. Последние годы Шолохов часто болел и тяжело пережил уход из жизни супруги.