Умер двукратный призёр чемпионата СССР по футболу Сергей Агашков

Бывший футболист московского «Торпедо» и двукратный бронзовый призёр чемпионата СССР Сергей Агашков умер на 64-м году жизни. О смерти спортсмена 18 июля сообщили в официальном телеграм-канале столичного клуба.

Причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь. В «Торпедо» выразили соболезнования родным и близким бывшего игрока.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», – говорится в сообщении команды.

Агашков был одним из заметных игроков советского футбола конца 1980-х и начала 1990-х годов. В составе чёрно-белых он выступал с 1987 по 1991 год, а затем вернулся в клуб в период с 1994 по 1997 год.

За карьеру защитник также играл за ростовский СКА, южнокорейский «Поско», израильский «Бейтар» из Тель-Авива и турецкий «Анкарагюджю». Вместе с «Торпедо» он дважды становился бронзовым призёром чемпионата СССР – в 1988 и 1991 годах.

После завершения игровой карьеры Агашков продолжил работу в футболе. В последние годы он занимал должность тренера в академии «Торпедо», передавая опыт молодым спортсменам.

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