В 44 года умер шеф-повар Дом Тейлор, победитель британского кулинарного шоу

Британский шеф-повар Дом Тейлор умер в возрасте 44 лет. Он был победителем шоу Five Star Kitchen: Britain’s Next Great Chef. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на команду ресторана, в котором работал Тейлор.

Коллеги шеф-повара заявили, что глубоко опечалены его внезапной смертью. По их словам, талант, страсть к делу и щедрость Тейлора тронули многих людей.

«Его наследие продолжит вдохновлять тех, кому посчастливилось знать его лично и пробовать его еду», — говорится в сообщении команды ресторана.

Причина смерти шеф-повара не называется.

На новость уже отреагировали его коллеги и знакомые. Один из бывших сотрудников рассказал, что именно благодаря Тейлору получил первую работу на кухне и многому у него научился.

Дом Тейлор стал победителем шоу Five Star Kitchen: Britain’s Next Great Chef в 2023 году. Позднее он открыл в Лондоне ресторан The Good Front Room, специализирующийся на карибской кухне.

В соцсетях шеф-повар писал, что ему нравится видеть, как семья и друзья собираются за одним столом, общаются и делятся едой.