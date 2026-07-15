В 44 года умер шеф-повар Дом Тейлор, победитель британского кулинарного шоу
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Британский шеф-повар Дом Тейлор умер в возрасте 44 лет. Он был победителем шоу Five Star Kitchen: Britain’s Next Great Chef. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на команду ресторана, в котором работал Тейлор.
Коллеги шеф-повара заявили, что глубоко опечалены его внезапной смертью. По их словам, талант, страсть к делу и щедрость Тейлора тронули многих людей.
«Его наследие продолжит вдохновлять тех, кому посчастливилось знать его лично и пробовать его еду», — говорится в сообщении команды ресторана.
Причина смерти шеф-повара не называется.
На новость уже отреагировали его коллеги и знакомые. Один из бывших сотрудников рассказал, что именно благодаря Тейлору получил первую работу на кухне и многому у него научился.
Дом Тейлор стал победителем шоу Five Star Kitchen: Britain’s Next Great Chef в 2023 году. Позднее он открыл в Лондоне ресторан The Good Front Room, специализирующийся на карибской кухне.
В соцсетях шеф-повар писал, что ему нравится видеть, как семья и друзья собираются за одним столом, общаются и делятся едой.
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