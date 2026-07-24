На Камчатке опрокинулся микроавтобус, пострадали восемь человек

На Камчатке восемь человек получили травмы в результате ДТП с микроавтобусом «Ниссан Элгранд». Авария произошла утром 24 июля на 15-м километре автодороги «Вилюй» в районе дорожного участка № 2. Об этом сообщили в МВД по региону.

Восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса. Видео © VK / УМВД России по Камчатскому краю

По предварительным данным, водитель во время движения отвлёкся на телефон, из-за чего потерял контроль над автомобилем. Машина съехала с дороги, задела обочину и перевернулась. В салоне находились работники предприятия. Все восемь пассажиров получили травмы, при этом угрозы их жизни и здоровью нет. Об этом сообщает прокуратура.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии. Прокуратура организовала проверку, в рамках которой оценит соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров и исполнение норм трудового законодательства. На контроль также поставлены результаты проверки МВД.

Ранее Life.ru писал, что двухмесячная девочка погибла в результате ДТП в Республике Алтай. Ещё пяти участникам аварии, включая двух несовершеннолетних, потребовалась медицинская помощь. Младенец находился в автомобиле Toyota. После столкновения ребёнка с травмами различной степени тяжести доставили в Шебалинскую районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти малышку не удалось.