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23 июля, 10:27

Байк вдребезги, мужчина на асфальте: Женщина на кроссовере сбила мотоциклиста и скрылась —видео

В Сарове водитель Haval сбила мотоциклиста и скрылась, ДТП попало на видео

Обложка © Telegram / «ДТП Нижний Новгород новости»

Обложка © Telegram / «ДТП Нижний Новгород новости»

В Сарове Нижегородской области женщина за рулём кроссовера Haval M6 сбила мотоциклиста и покинула место аварии. Об этом сообщил телеграм-канал «ДТП Нижний Новгород новости».

В Сарове водитель Haval сбила мотоциклиста и скрылась. Видео © Telegram/ «ДТП Нижний Новгород новости»

Происшествие случилось вечером 20 июля и попало на видеорегистратор проезжавшего поблизости автомобиля. Судя по кадрам, иномарка выехала со второстепенной дороги и не уступила мотоциклу Honda, двигавшемуся по главной. Байк врезался в передний бампер машины и опрокинулся.

От удара мужчина отлетел в сторону, а обломки техники разлетелись по проезжей части. Автомобилистка посмотрела в направлении пострадавшего, после чего переехала разбросанные детали и скрылась.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы. Сведения о его состоянии и характере повреждений не приводятся.

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Полина Никифорова
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