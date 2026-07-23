Байк вдребезги, мужчина на асфальте: Женщина на кроссовере сбила мотоциклиста и скрылась —видео

В Сарове Нижегородской области женщина за рулём кроссовера Haval M6 сбила мотоциклиста и покинула место аварии. Об этом сообщил телеграм-канал «ДТП Нижний Новгород новости».

В Сарове водитель Haval сбила мотоциклиста и скрылась. Видео © Telegram/ «ДТП Нижний Новгород новости»

Происшествие случилось вечером 20 июля и попало на видеорегистратор проезжавшего поблизости автомобиля. Судя по кадрам, иномарка выехала со второстепенной дороги и не уступила мотоциклу Honda, двигавшемуся по главной. Байк врезался в передний бампер машины и опрокинулся.

От удара мужчина отлетел в сторону, а обломки техники разлетелись по проезжей части. Автомобилистка посмотрела в направлении пострадавшего, после чего переехала разбросанные детали и скрылась.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы. Сведения о его состоянии и характере повреждений не приводятся.

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