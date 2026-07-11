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11 июля, 09:34

Полиция Иркутска объявила охоту на водителя, сбившего двух детей на «зебре»

Обложка © VK/ Госавтоинспекция Иркутска

Обложка © VK/ Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске автомобилист сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавших доставили в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Запись ДТП с камер видеонаблюдения. Фото © VK/ Госавтоинспекция Иркутска

Запись ДТП с камер видеонаблюдения. Фото © VK/ Госавтоинспекция Иркутска

По предварительным данным, Toyota Camry двигалась по 20-му Советскому переулку со стороны улицы Розы Люксембург. В этот момент дорогу по нерегулируемой «зебре» перебегали мальчики семи и восьми лет. Иномарка наехала на школьников, однако находившийся за рулём мужчина не остановился.

Оба ребёнка получили травмы. Информация об их состоянии пока не раскрывается. Сейчас сотрудники полиции разыскивают автомобилиста и устанавливают все обстоятельства аварии.

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В июне похожее ДТП произошло в Свердловской области. Водитель сбил на нерегулируемом переходе 12-летнюю девочку, купил ей шоколадку и уехал, после чего пострадавшую госпитализировали.

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Полина Никифорова
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