Пьяный петербуржец сбил подростка на «зебре» и устроил дебош в полицейской машине

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор автомобилисту, который спьяну сбил несовершеннолетнего на регулируемом переходе. Мужчину признали виновным по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем тяжкий вред здоровью подростка. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Инцидент произошёл вечером 10 января позапрошлого года на углу Богатырского проспекта и Стародеревенской улицы. Как узнал телеканал «Санкт-Петербург», за рулём «Рено Логана» находился водитель, который при левом повороте наехал на юного пешехода, пересекавшего дорогу на зелёный свет.

У пострадавшего диагностировали закрытую тупую травму таза с переломом костей и нарушением целостности тазового кольца — здоровью был нанесён тяжкий вред. Сразу после столкновения виновник попытался скрыться, но был остановлен очевидцами. От медосвидетельствования он отказался, а в полицейской машине, уже в наручниках, агрессивно бил ногами по приборной панели, лобовому стеклу и видеорегистратору.

На процессе подсудимый вину признал, утверждая при этом, что был трезв, не видел пешехода и не слышал удара. Он выплатил потерпевшему 500 тысяч рублей и принёс извинения. Суд учёл раскаяние, возмещение ущерба и 32-летний стаж без аварий, назначив три года условно с лишением прав на два года.

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