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2 июля, 11:59

Член партии «Яблоко» Светлана Кривицкая устроила пьяное ДТП в Москве

Светлана Кривицкая. Обложка © mosyabloko

Светлана Кривицкая. Обложка © mosyabloko

Член партии «Яблоко» Светлана Кривицкая попала в аварию в Москве. Утром 28 июня на улице Барышиха она, будучи нетрезвой, врезалась в ограждение. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина ехала на работу. От медосвидетельствования она отказалась.

Пьяный водитель Infiniti устроил смертельное ДТП на Урале, погибли 4 человека
Пьяный водитель Infiniti устроил смертельное ДТП на Урале, погибли 4 человека

Ранее полиция Красноярского края рассказала подробности аварии с автобусом, в котором ехали дети. ДТП случилось в Минусинском районе. Автобус Hyundai возвращался из лагеря по дороге «Саяны». На 33-м километре навстречу выехала Kia Sportage за рулём девушки. Чтобы не столкнуться, водитель автобуса резко повернул вправо, съехал на обочину, и автобус перевернулся.

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Наталья Афонина
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