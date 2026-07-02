Член партии «Яблоко» Светлана Кривицкая устроила пьяное ДТП в Москве

Член партии «Яблоко» Светлана Кривицкая попала в аварию в Москве. Утром 28 июня на улице Барышиха она, будучи нетрезвой, врезалась в ограждение. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина ехала на работу. От медосвидетельствования она отказалась.

Ранее полиция Красноярского края рассказала подробности аварии с автобусом, в котором ехали дети. ДТП случилось в Минусинском районе. Автобус Hyundai возвращался из лагеря по дороге «Саяны». На 33-м километре навстречу выехала Kia Sportage за рулём девушки. Чтобы не столкнуться, водитель автобуса резко повернул вправо, съехал на обочину, и автобус перевернулся.