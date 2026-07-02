Пьяный водитель Infiniti устроил смертельное ДТП на Урале, погибли 4 человека

В Каменске-Уральском Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Infiniti и ВАЗ-2110. По данным региональной Госавтоинспекции, жертвами аварии стали четыре человека, ещё двое получили травмы.

Предварительно установлено, что водитель Infiniti, выполняя разворот на улице Лермонтова, не уступил дорогу встречному ВАЗ-2110, после чего произошло лобовое столкновение.

В результате аварии водитель и трое пассажиров одного из автомобилей скончались на месте от полученных травм. Личности погибших устанавливают сотрудники полиции. Два пострадавших были госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По информации Госавтоинспекции, предполагаемый виновник аварии находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,612 мг/л паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму. Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Life.ru писал, что в деревне Ольгино городского округа Нижний Новгород произошло массовое ДТП с участием грузовика, столкнувшегося с 17 автомобилями. Авария случилась 30 июня около 7:45 на трассе – водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию. Обстоятельства происшествия и его последствия находятся на контроле прокуратуры.