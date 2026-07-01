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1 июля, 08:22

Автобус, попавший в ДТП в Красноярском крае, вёз юных спортсменов из лагеря

Фото © Макс / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Фото © Макс / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Детский автобус, попавший в ДТП в Красноярском крае, ехал из лагеря «Чемпион», сообщает РИА «Новости».

В салоне были юные спортсмены.

Напомним, автобус с 27 детьми попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края. На 33-м километре ему навстречу вылетел автомобиль Kia Sportage, водитель которого заснула за рулём. В результате автобус опрокинулся в кювет. За медпомощью обратились один ребенок и сопровождающий. СК завёл уголовное дело.

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Александра Вишнякова
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