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1 июля, 03:32

Уснувшая за рулём девушка спровоцировала ДТП с автобусом с детьми под Минусинском

Обложка © Telegram / МВД 24

Обложка © Telegram / МВД 24

ГУ МВД России по Красноярскому краю раскрыло подробности ДТП с автобусом с детьми в Минусинском округе. По данным ведомства, автобус Hyundai следовал из детского лагеря по автодороге «Саяны». На 33-м километре навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage под управлением девушки-водителя.

Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко вывернул руль вправо и допустил съезд на обочину, после чего транспортное средство опрокинулось.

Автобус с детьми попал в ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / МВД 24

Автобус с детьми попал в ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / МВД 24

Позднее водитель автомобиля была опрошена. Выяснилось, что она уснула за рулём.

Три человека пострадали в ДТП на МКАД, движение парализовано
Три человека пострадали в ДТП на МКАД, движение парализовано

В салоне автобуса находились 27 детей. Один ребёнок и сопровождающий обратились за медицинской помощью. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Артём Гапоненко
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