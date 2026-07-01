Уснувшая за рулём девушка спровоцировала ДТП с автобусом с детьми под Минусинском
Обложка © Telegram / МВД 24
ГУ МВД России по Красноярскому краю раскрыло подробности ДТП с автобусом с детьми в Минусинском округе. По данным ведомства, автобус Hyundai следовал из детского лагеря по автодороге «Саяны». На 33-м километре навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage под управлением девушки-водителя.
Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко вывернул руль вправо и допустил съезд на обочину, после чего транспортное средство опрокинулось.
Автобус с детьми попал в ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / МВД 24
Позднее водитель автомобиля была опрошена. Выяснилось, что она уснула за рулём.
В салоне автобуса находились 27 детей. Один ребёнок и сопровождающий обратились за медицинской помощью. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.
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