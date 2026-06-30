Три человека пострадали в ДТП на МКАД, движение парализовано
Серьёзная авария парализовала движение транспорта на МКАД в Москве. ДТП случилось утром 30 июня на западе столицы. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, на 59 км внешней стороны МКАД водитель автомобиля «Фиат» совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Тонар» с последующим столкновением ещё с одним автомобилем», — говорится в сообщении.
Пострадали водитель и двое пассажиров иномарки — их госпитализировали в тяжёлом состоянии с переломами и ушибами. Одного человека спасателям пришлось доставать из искореженного авто. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на участке сильно затруднено — перекрыты четыре из пяти полос.
Ранее на Камчатке в Петропавловске-Камчатском столкнулись Lexus и пассажирский автобус «Зонг Тонг». По предварительной версии, водитель Lexus не следил за дорогой, вовремя не притормозил и не выдержал дистанцию до автобуса, который ехал впереди.
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