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30 июня, 10:10

Три человека пострадали в ДТП на МКАД, движение парализовано

Серьёзная авария парализовала движение транспорта на МКАД в Москве. ДТП случилось утром 30 июня на западе столицы. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, на 59 км внешней стороны МКАД водитель автомобиля «Фиат» совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Тонар» с последующим столкновением ещё с одним автомобилем», — говорится в сообщении.

Пострадали водитель и двое пассажиров иномарки — их госпитализировали в тяжёлом состоянии с переломами и ушибами. Одного человека спасателям пришлось доставать из искореженного авто. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на участке сильно затруднено — перекрыты четыре из пяти полос.

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Ранее на Камчатке в Петропавловске-Камчатском столкнулись Lexus и пассажирский автобус «Зонг Тонг». По предварительной версии, водитель Lexus не следил за дорогой, вовремя не притормозил и не выдержал дистанцию до автобуса, который ехал впереди.

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Автомобиль ДПС. Обложка © Life.ru

Наталья Афонина
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