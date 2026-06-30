На Камчатке произошло ДТП с пассажирским автобусом

В Петропавловске-Камчатском произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщили в краевой Госавтоинспеции, «Лексус» врезался в «Зонг Тонг».

«По предварительным данным <...> водитель автомобиля «Лексус» не обеспечил контроль за дорожной обстановкой, своевременно не снизил скорость и не соблюдал дистанцию до двигавшегося впереди пассажирского автобуса марки «Зонг Тонг», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на проспекте Победы. В результате пострадал водитель легковушки.