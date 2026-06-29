Россиянин приковал себя к чужой иномарке и поплатился — его протащили по дороге

В Самаре дорожная ссора между водителями обернулась необычным и опасным инцидентом: один из участников конфликта приковал себя наручниками к машине оппонента и оказался протащен по дороге. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Самарец приковал себя к чужому авто, а водитель дал газу и протащил его по асфальту. Видео © Telegram / ЧП САМАРА

Инцидент произошёл на Московском шоссе, где между водителями «Нива» и Kia Rio возник конфликт из-за проезда. По свидетельствам очевидцев, отечественный внедорожник не смог разъехаться с иномаркой, после чего его водитель и пассажир решили выяснить отношения с оппонентом. В ходе перепалки один из мужчин неожиданно приковал себя наручниками к ручке двери легкового автомобиля.

После этого водитель Kia резко начал движение и протащил прикованного мужчину на значительное расстояние по проезжей части. Попытка второго участника конфликта вмешаться и остановить иномарку оказалась безуспешной — он лишь ударял по стеклу машины, не сумев повлиять на ситуацию. Позднее автомобиль ненадолго остановился, однако затем снова начал движение задним ходом.

Обстоятельства произошедшего и итог дорожного конфликта в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее в Москве группа лиц, подозреваемых в дорожном мошенничестве, напала на сотрудника полиции после его прибытия на место инсценированного ДТП в районе Китай-города. Злоумышленники оскорбляли и угрожали инспектору, а также пытались нанести удар со спины. Речь идёт о схеме, при которой водитель, двигавшийся на низкой скорости около 10 км/ч, якобы стал участником столкновения с девушкой.