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29 июня, 09:29

«Плати 10 тысяч или будешь должен 200»: Толпа автоподставщиков набросилась на полицейского в центре Москвы

Толпа автоподставщиков напала на сотрудника ГИБДД в центре Москвы

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В Москве группа лиц, занимающихся мошенничеством на дорогах, совершила нападение на сотрудника полиции. Инцидент произошел после того, как инспектор прибыл на место инсценированного ДТП в районе Китай-города. Как сообщает СК России, злоумышленники оскорбляли и угрожали полицейскому, намереваясь ударить его со спины.

«Группа лиц начала оскорблять и угрожать полицейскому дракой, а также замахнулась, чтобы нанести удар со спины», говорится в публикации ведомства.

По данным «Рен ТВ», схема мошенников заключалась в следующем: водитель, двигавшийся со скоростью около 10 км/ч, стал жертвой «столкновения» с девушкой. Её сообщники потребовали от водителя 10 тысяч рублей, запугивая его возможным заявлением в полицию, которое могло привести к штрафу в 200 тысяч. Водитель отказался платить и вызвал ГИБДД.

Когда прибывший инспектор попытался установить личность предполагаемой пострадавшей, мошенники переключили агрессию на него. Один из нападавших толкнул полицейского, а другой пытался нанести удар сзади. После этого злоумышленники скрылись. По факту нападения на сотрудника МВД возбуждено уголовное дело, а глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по данному происшествию.

Водителям посоветовали иметь при себе бумажный бланк европротокола на случай ДТП
Водителям посоветовали иметь при себе бумажный бланк европротокола на случай ДТП

А ранее Life.ru сообщал, что автоподставщики заработали 1,4 млрд рублей на липовых ДТП в 2026 году. Аферисты используют отработанную тактику. Приобретая полисы обязательного страхования, преступники сразу провоцируют мелкие столкновения, выбирая локации без систем видеонаблюдения — дворы, паркинги или круговые развязки.

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Наталья Демьянова
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