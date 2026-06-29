«Плати 10 тысяч или будешь должен 200»: Толпа автоподставщиков набросилась на полицейского в центре Москвы

В Москве группа лиц, занимающихся мошенничеством на дорогах, совершила нападение на сотрудника полиции. Инцидент произошел после того, как инспектор прибыл на место инсценированного ДТП в районе Китай-города. Как сообщает СК России, злоумышленники оскорбляли и угрожали полицейскому, намереваясь ударить его со спины.

«Группа лиц начала оскорблять и угрожать полицейскому дракой, а также замахнулась, чтобы нанести удар со спины», — говорится в публикации ведомства.

По данным «Рен ТВ», схема мошенников заключалась в следующем: водитель, двигавшийся со скоростью около 10 км/ч, стал жертвой «столкновения» с девушкой. Её сообщники потребовали от водителя 10 тысяч рублей, запугивая его возможным заявлением в полицию, которое могло привести к штрафу в 200 тысяч. Водитель отказался платить и вызвал ГИБДД.

Когда прибывший инспектор попытался установить личность предполагаемой пострадавшей, мошенники переключили агрессию на него. Один из нападавших толкнул полицейского, а другой пытался нанести удар сзади. После этого злоумышленники скрылись. По факту нападения на сотрудника МВД возбуждено уголовное дело, а глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по данному происшествию.

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