Водитель грузовика устроил массовое ДТП с 17 машинами в Нижнем Новгороде
Обложка © МЧС России по Нижегородской области
В деревне Ольгино городского округа Нижний Новгород произошло массовое ДТП с участием грузовика. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительным данным, авария случилась 30 июня около 7:50 на трассе. Водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с 17 авто.
«В настоящее время за медицинской помощью никто из участников аварии не обращался», — сообщили в ведомстве.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Обстоятельства массового ДТП, а также ликвидация его последствий находятся на контроле прокуратуры.
Ранее в страшном ДТП погибла 19-летняя актриса Гамзе Саклы, известная по сериалу «Глаза Чёрного моря». Вместе с двумя подругами она врезалась на машине в стоб, никто не выжил.
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