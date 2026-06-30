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30 июня, 08:02

Водитель грузовика устроил массовое ДТП с 17 машинами в Нижнем Новгороде

Обложка © МЧС России по Нижегородской области

Обложка © МЧС России по Нижегородской области

В деревне Ольгино городского округа Нижний Новгород произошло массовое ДТП с участием грузовика. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, авария случилась 30 июня около 7:50 на трассе. Водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с 17 авто.

«В настоящее время за медицинской помощью никто из участников аварии не обращался», — сообщили в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Обстоятельства массового ДТП, а также ликвидация его последствий находятся на контроле прокуратуры.

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Андрей Бражников
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