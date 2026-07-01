Автобус с 27 детьми попал в ДТП в Красноярском крае

В Минусинском округе Красноярского края произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором находились 27 детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС, в результате происшествия пострадали два человека. Среди них — женщина и 15-летний подросток.

Автобус с детьми попал в ДТП в Красноярском крае. Видео © Telegram / Kras Mash

Точное число пострадавших и все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском столкнулись Lexus и пассажирский автобус «Зонг Тонг». По предварительной версии, водитель Lexus не следил за дорогой, вовремя не притормозил и не выдержал дистанцию до автобуса, который ехал впереди.