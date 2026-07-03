Массовая авария с возгоранием автомобилей произошла на трассе Тюмень — Омск, в результате которой пострадали 2 девушки. Данную информацию передали в УМВД России по Омской области.

Два человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Омской области. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области

«Сегодня в 04:50 часов в дежурную часть отдела МВД России по Тюкалинскому району поступило сообщение о дорожно‑транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей в районе 502‑го км автодороги Тюмень-Омск. На место происшествия незамедлительно выехали следственно‑оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Два человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Омской области. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области

По предварительным данным, водитель грузовика Volvo 1995 года рождения двигался в сторону Тюмени и врезался в стоявший на дороге ГАЗ. Дальше сработал принцип домино: ГАЗ толкнул Volkswagen, а тот, в свою очередь, ударился о прицеп стоявшего впереди грузового транспорта, после чего и начался пожар.

В салоне Volkswagen находились 2 пассажирки 2007 и 2009 годов рождения. Обе получили травмы, их доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции разбираются во всех деталях и причинах случившегося.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области столкновение двух легковых машин унесло жизни четырёх человек. Авария случилась в городе Каменск-Уральский на улице Лермонтова. По предварительной версии, водитель автомобиля Infiniti начал манёвр разворота и при этом не пропустил двигавшийся по встречной полосе ВАЗ-2110. Машины совершили лобовое столкновение. Удар оказался настолько сильным, что находившиеся в одном из транспортных средств мужчина за рулём и три его пассажира погибли на месте ещё до приезда медиков.