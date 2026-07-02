Один человек погиб и пятеро пострадали в лобовом ДТП под Хабаровском

В Вяземском районе Хабаровского края произошло лобовое столкновение трёх автомобилей. Водитель «Лады Весты» погиб на месте, пятеро человек пострадали, сообщает Госавтоинспекция региона.

В ДТП под Хабаровском погиб водитель, пятеро пострадали. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края

Авария случилась 2 июля в 18:30 на 124-м километре трассы А-370 «Уссури». Водитель отечественной легковушки, двигаясь со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хондой Аккорд» и «Тойотой Приус».

В результате мужчина 1972 года рождения скончался до приезда медиков. Пострадали пять человек, включая ребёнка 2023 года рождения. Двое детей перевозились в «Хонде» с нарушениями — без детских кресел. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее Life.ru писал, что в деревне Ольгино городского округа Нижний Новгород произошло массовое ДТП с участием грузовика, столкнувшегося с 17 автомобилями. Авария случилась 30 июня около 7:45 на трассе – водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию. Обстоятельства происшествия и его последствия находятся на контроле прокуратуры.